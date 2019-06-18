Москва, 18 июня. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал анахронизмом монополию доллара — валюты с «токсичным характером». Об этом он рассказал на международной встрече руководителей, курирующих вопросы безопасности.

Нарышкин напомнил, что США ведут себя агрессивно и непредсказуемо. Как пишет ТАСС, Вашингтон продолжает оставаться держателем основной резервной валюты. Нарышкин назвал пережитком прошлого монополию «токсичного» доллара.

«На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм», — уточнил Нарышкин.

По его словам, американская валюта постепенно приобретает «токсичный характер». Директор Службы внешней разведки добавил, что США вводят новые санкции произвольно и импульсивно, не учитывая мнения даже ближайших партнеров.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что монополия доллара ненадежна, это видит весь мир. По его словам, Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов.

Глава государства также заявил о необходимости укреплять экономический суверенитет страны для защиты рубля, в чем помогают антироссийские санкции. Путин добавил, что РФ диверсифицирует золотовалютные резервы и будет продолжать это делать, монополия доллара ненадежна.

В марте был назван среднегодовой курс доллара в 2019 году. Специалист по макроэкономике и инвестиционной стратегии банка Lombard Odier Билл Пападакис заявил, что на курс американской валюты к рублю может значительно повлиять ожидаемый в России в текущем году экономический рост и увеличение золотовалютных резервов.

«Мы считаем, что рубль будет продолжать укрепляться, но очень постепенно. Мы ожидаем, что среднегодовой курс рубля к доллару будет между 62–63 рублями», — резюмировал Пападакис.

Напомним, что согласно обнародованным в конце февраля расчетам экспертов Сбербанка, в 2019–2020 годах среднегодовой курс рубля составит 68,5 и 69 рубля за доллар, соответственно. Инфляция будет варьироваться между 4–5% в 2019 году до 4,8% и 4% в 2020 году.