Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Неизвестные похитили ростовую фигуру Жириновского из горсовета Красноярска

862
1 Оставить комментарий

Неизвестные похитили ростовую фигуру Жириновского из горсовета Красноярска

Красноярск, 18 июня. Неизвестные злоумышленники украли ростовую фигуру лидера от фракции ЛДПР Владимира Жириновского из кабинета в здании городского совета Красноярска. Об этом во вторник сообщил депутат Роман Крастелев во время сессии городского совета, обращаясь к его председателю с просьбой разобраться в ситуации.

«У нас из кабинета №121 неизвестные люди украли или изъяли ростовую фигуру Владимира Вольфовича Жириновского​​​. Смешно, может быть, но с учетом того, что миллионы рублей тратятся на охрану здания внутреннюю и внешнюю», — заявил депутат.

По словам Крастелева, это очень удивительно, что вещи исчезают из служебного кабинета.

Глава городского совета пообещала разобраться в этой ситуации.

Напомним, в октябре прошлого года Жириновский поставил в своей приемной куклу-двойника, чтобы посетители смогли на ней вымещать злость. По словам депутата Государственной думы, он принял решение использовать опыт Японии.

Парламентарий предложил разозленным людям не сдерживать эмоции, а «накричать, поругаться, выплеснуть негативную энергию».

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров