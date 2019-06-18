Неизвестные похитили ростовую фигуру Жириновского из горсовета Красноярска

Красноярск, 18 июня. Неизвестные злоумышленники украли ростовую фигуру лидера от фракции ЛДПР Владимира Жириновского из кабинета в здании городского совета Красноярска. Об этом во вторник сообщил депутат Роман Крастелев во время сессии городского совета, обращаясь к его председателю с просьбой разобраться в ситуации.

«У нас из кабинета №121 неизвестные люди украли или изъяли ростовую фигуру Владимира Вольфовича Жириновского​​​. Смешно, может быть, но с учетом того, что миллионы рублей тратятся на охрану здания внутреннюю и внешнюю», — заявил депутат.

По словам Крастелева, это очень удивительно, что вещи исчезают из служебного кабинета.

Глава городского совета пообещала разобраться в этой ситуации.

Напомним, в октябре прошлого года Жириновский поставил в своей приемной куклу-двойника, чтобы посетители смогли на ней вымещать злость. По словам депутата Государственной думы, он принял решение использовать опыт Японии.

Парламентарий предложил разозленным людям не сдерживать эмоции, а «накричать, поругаться, выплеснуть негативную энергию».