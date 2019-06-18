Кремль подтвердил проработку вопроса введения электронных виз для въезда в Россию

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить введение единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в РФ с 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Соответствующее поручение Путин дал премьер-министру РФ, директору ФСБ, министрам иностранных дел и внутренних дел. Глава российского государства заявил о необходимости обеспечить введение электронной визы для иностранцев с 1 января 2021 года.

Отметим, электронные визы будут однократными и краткосрочными, их обладатели смогут посещать территорию России в том числе в туристических целях и в рамках деловых поездок.

В настоящее время по однократной бесплатной электронной визе можно въехать только на территорию Дальнего Востока на восемь дней. Этим правом обладают граждане 18 стран, в частности, Индии, Ирана, Японии. Летом система начнет действовать и в Калининградской области.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ранее сообщил, что пилотный проект въезда в Россию по электронным визам планируют запустить в ближайшее время. По его словам, система электронных виз начнет работать в начале 2020 года. Министр заверил, что его ведомство будет делать все возможное для ее успешного функционирования.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел России ввело единый тариф на визу с 3 февраля. Стоимость однократного посещения территории Российской Федерации для иностранных граждан составит 80 долларов, двукратного — 128 долларов. Цена многократной визы в Россию — 240 долларов.

Напомним, ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили, что граждане РФ смогут посещать Коста-Рику без оформления визового документа. Также РФ рассматривает возможность отменить визы с Японией. Кроме этого, Россия и Турция решают вопрос об отмене визовых документов для тех граждан, у которых есть служебные и специальные паспорта, пишет «Газета.ру».