Глава МИД Сирии обвинил США в «экономическом терроризме»

Пекин, 18 июня. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обвинил США в «экономическом терроризме».

По его мнению, сейчас Сирия вместе с Китаем и всем международным сообществом должны противостоять такой политике Вашингтона, пишет РИА Новости.

«Их действия нарушают положения международного права, а также оказали влияние на основу международных отношений», — подчеркнул Муаллем по итогам встречи со своим китайским коллегой Ван И.

Ранее о том, что все страны должны объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от «боев без правил», заявил российский лидер Владимир Путин.

По его мнению, сейчас некоторые государства занимаются запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами.

«Сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — подчеркнул он.

Отметим, что торговые войны, которые развязывает Белый дом, бьют и по самим Штатам. Одним из последствий стал существенный отток инвесторов из США.

В начале июня Китай в ответ на американские санкции фактически перешел к военным действиям против этой страны и пообещал составить список компаний, против которых также будут введены ограничительные меры, напоминает Infox.