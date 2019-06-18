Кусто отправил Путину вопрос о косатках из «китовой тюрьмы»

Владивосток, 18 июня. Французский океанолог и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о судьбе косаток, находящихся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморском крае. Текст обращения к российскому лидеру опубликован на сайте проекта Кусто «Китовый заповедник».

Весной французский океанолог с командой работал в бухте Средняя, где находятся животные. Ученые оценили состояние здоровья косаток и белух и дали рекомендации по выпуску на свободу. В тексте обращения к Путину Кусто отметил, что для него было большой честью посетить Приморье и поработать вместе с Минприроды, администрацией региона и учеными ВНИРО.

Французский океанолог попросил президента РФ принять решение об освобождении млекопитающих, находящихся в бухте Средняя и возвращении животных в районы их традиционного обитания, сообщает НСН. Именно такие рекомендации дали российские ученые и команда Кусто.

«Если вы примете такое решение, для меня будет честью лично встретиться с вами и вашей командой, чтобы обеспечить успешный выпуск», — написал французский океанолог.

Напомним, история с «китовой тюрьмой» стала известна общественности в октябре 2018 года после того, как в Greenpeace сообщили о подготовке к незаконной продаже из России в Китай 13 косаток. Этот вид млекопитающих занесен в Красную книгу.

Позже Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал компанию «Океанариум ДВ» на 56,4 миллиона рублей за нарушение правил рыболовства из-за отлова косаток. Кроме того, штраф был наложен на компанию ООО «Белый кит». Он составил 28,2 миллиона рублей.

Несмотря на то, что суд на Сахалине признал отлов косаток незаконным, изъять животных у компаний нельзя. Ранее в Минприроде РФ сообщили, что находящихся в «китовой тюрьме» косаток и белух выпустят в Охотское море в летне-осенний сезон, передает Газета.ru.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным начнется 20 июня в 12.00. Ранее сообщалось, что граждане отправили уже более 700 тысяч обращений к главе государства. Федеральное агентство новостей будет вести текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.