В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Луганск, 18 июня. В центре Луганска, возле Дома правительства, в ходе митинга-реквиема состоялось открытие памятника погибшим в Донбассе журналистам. Событие приурочено к пятой годовщине со дня гибели съемочной группы ВГТРК: звукорежиссера Антона Волошина и корреспондента Игоря Корнелюка.

Инициатором открытия монумента выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР с целью сохранения памяти о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев, его первый заместитель Андрей Кондрашов, заместитель директора дирекции информационных программ «Вести» ВГТРК Андрей Медведев, российский военный журналист Александр Сладков, оператор Виктор Денисов, вдова погибшего звукорежиссера Антона Волошина Ирина, представители властей ЛНР и жители города.

«Кто бы мог подумать, что в центре мирного Луганска появится памятник погибшим от украинских снарядов журналистам. До 2014 года это казалось абсурдным, но открытая военная агрессия Киева показала реальное лицо управленцев страны, в которой Донбасс прожил почти 25 лет», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что роль журналистов в конфликте в Донбассе невозможно переоценить.

«Со всей самоотверженностью, вместе с бойцами на передовой, под снарядами и пулями врага они делали репортажи и несли правду о Донбассе всему миру. Мы никогда не забудем подвига журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Их статьи, фотографии, видеоролики и сюжеты заставили весь мир узнать об украинском терроре. Донбасс будет вечно хранить память об этих героях», — рассказал руководитель республики.

Единственный выживший в тот день член съемочной группы ВГТРК, оператор Виктор Денисов отметил, что «надо помнить о тех людях, которые сейчас находятся в застенках, как Кирилл Вышинский, и страдают ни за что, за свою работу, свой журналистский долг».

«Журналист, когда едет на войну, он едет не за славой, не за почестями. Он едет добыть правду, показать правду, рассказать правду. Каждый военный журналист понимает, что, кроме него, этого никто не сделает. Точно так же думали и погибшие ребята Игорь Корнелюк и Антон Волошин», — рассказал заместитель директора дирекции информационных программ «Вести» ВГТРК Андрей Медведев.

Участники памятного мероприятия возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания.

Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев заявил, что гибель журналистов стала самой трагической страницей в истории Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Он поблагодарил жителей ЛНР и главу республики за сохранение памяти о коллегах.

«В истории ВГТРК это самая трагическая страница. Это были первые боевые журналистские потери на этой войне. Не было ничего горше, чем эта ситуация. Мы до конца не выдавали информацию в эфир, потому что верили, что это неправда, что ребята живы», — сказал он.

Добродеев отметил, что это памятник не только погибшим журналистам Антону Волошину и Игорю Карнелюку — это памятник всем журналистам, которые погибли на войне. Это памятник и Анатолию Кляну, старейшему и самому опытному оператору Первого канала, который погиб в Донбассе.

«Именно в такие минуты, вспоминая, мы все становимся сильнее, крепче. Для того чтобы мир на многострадальной земле Донбасса наступил как можно быстрее, нам нужна правда об этой войне и память о том, кто отдал свои жизни за эту правду, за будущее мирное небо над Донбассом», — добавил гендиректор ВГТРК.