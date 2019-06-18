Москва, 18 июня. Ракеты для системы противовоздушной обороны С-500 могут работать за пределами атмосферы. Об этом рассказал заместитель гендиректора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500. По его словам Друзина, локаторы ракеты построены на основе активных фазированных решеток. Как пишет РИА Новости, у С-500 расширен типаж целей. Эксперт объяснил, что благодаря этому систему можно применять и для борьбы с баллистическими целями всех типов. В свою очередь, это потребовало от конструкторов увеличения энергопотенциала локационных средств, а также создания новых ракет, работающих за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление. Друзин назвал С-500 системой принципиально нового поколения.

В апреле 2019 года сообщалось, что элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания. В министерстве обороны России отметили, что система С-500 будет в состоянии противостоять даже вражеским спутникам. А использование связки С-500 и «Панциря-СМ» позволит последнему эффективно бороться с беспилотниками, не тратя дальнобойных ракет «Прометея».

Во время испытаний, как сообщает газета, отдельное внимание уделялось системной интеграции радарных систем С-500 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ», которые в дальнейшем будут работать в тесном взаимодействии. Более того, «Прометей» будет интегрирован в единую систему управления с С-300, С-350 и С-400.

Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. Система будет способна обнаружить и поразить до десяти летящих со скоростью до семи километров в секунду баллистических сверхзвуковых целей одновременно. Кроме того, ЗРС способна атаковать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Напомним, что американские СМИ уже оценивали возможности перспективной ЗРК С-500. Специалисты отметили, что С-500 призвана заменить противоракетную систему А-135 и дополнить действующую систему С-400.

Зенитно-ракетный комплекс нового поколения С-500 ожидает новые ракеты. Так военный аналитик Вадим Козюлин оценил степень готовности «Прометея» к серийному производству. Комментируя завершение испытаний РЛС, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник «Центра политических исследований России» Вадим Козюлин сообщил, что пока рано говорить о полной готовности ЗРК следующего поколения, так как данных по системе ПВО в открытых источниках мало.