Москва никому не позволит нарушить свой суверенитет; Крым является частью Российской Федерации. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Первые слова

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о том, что скажет лидеру Российской Федерации Владимиру Путину при первой встрече.

«Когда вы встретитесь с Путиным в первый раз, что вы ему скажете?» — задали вопрос журналисты.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил Владимир Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что полуостров Крым скоро вернется в состав Украины.

«Я бывал там много-много раз. Это уникальное место на Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — подчеркнул Зеленский.

«Никому не позволим»

Как отметил Владимир Джабаров, подобным заявлением Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого улучшения отношений с Россией он не планирует. Также не планирует никакого улучшения ситуации на территории Донбасса, уверен сенатор.

«Наши отношения, я думаю, продолжат ухудшаться. К сожалению, это плохо для самой Украины. Поскольку требования, которые Зеленский выдвигает, несут в себе нарушение нашей Конституции. Крым и Севастополь, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, являются нашей территорией. Поэтому нарушать свой суверенитет мы никому не позволим», — заключил Владимир Джабаров.

Полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. За время своего пребывания в составе РФ Крым получил инженерный проект, который включает в себя железнодорожное и автомобильное полотно. Крымский мост — самый длинный в Европе — был открыт в мае 2018 года. Еще одним крупным инфраструктурным объектом Крыма стало здание нового терминала аэропорта «Симферополь». Он был введен в эксплуатацию 16 апреля 2018 года.

Кроме того, для обеспечения энергетической независимости полуострова началось строительство двух новых ТЭС: Балаклавской близ Севастополя и Таврической в районе Симферополя. Мощность каждой — 470 мегаватт. Осенью 2018 года уже были запущены первые очереди. Российский Крым сегодня уже не является энергодефицитным регионом.