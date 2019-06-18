Глава МИД Эстонии призвал ЕС продлить антироссийские санкции

Люксембург, 18 июня. Руководитель министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал своих коллег в Европейском союзе продлить антироссийские санкции с шести месяцев до года, а также дополнить список лиц, на которых распространяются рестрикции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба дипломатического ведомства прибалтийской страны.

«По мнению Рейнсалу, недавнее решение России предоставить гражданам Украины по упрощенной процедуре получение российского гражданства свидетельствует о том, что РФ не намерена выполнять минские соглашения», — следует из сообщения эстонского МИД.

Кроме того, эстонский министр полагает, что единая и ориентированная на сплочение политика Брюсселя в отношении России не должна нарушаться.

Также Рейнсалу выразил сожаление в связи с недавним призывом комитета министров Советов Европы восстановить право РФ на голосование в ПАСЕ.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Напомним, 24 апреля 2019 года российский лидер подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, эта мера носит сугубо гуманитарный характер.