Умер народный артист России и Якутии Семен Оконешников

Якутск, 18 июня. Народный артист Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Руководство республики выразило глубокие соболезнования в связи с уходом Оконешникова из жизни родным и близким артиста, а также коллективу Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Суорун Омоллоона.

«Семен Петрович внес свой неповторимый вклад в развитие якутского оперного искусства. Он был выдающимся певцом на родной сцене театра, от всего сердца радовался успехам молодых коллег. Его светлый образ талантливого, ответственного и преданного своему делу человека навсегда останется в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе с Вами!» — говорится в сообщении, подписанном главой республики Айсеном Николевым.

Семен Оконешников родился 29 августа 1944 года в Бетюнском наслеге Намского района Якутии. Творческий путь артиста начался в 1962 году, когда Оконешников стал петь в хоре музыкально-драматического театра и хоре радиокомитета. С 1963 по 1964 год он учился в Якутском музыкальном училище по классу пения, а во время прохождения службы солировал в Краснознаменном ансамбле песни и пляски Забайкальского военного округа.

В 1975 году Оконешников окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского. После этого он солировал в опере Якутского музыкального театра, а с 1991 года артист стал солистом театра оперы и балета. Наиболее известными работами артиста стали роли Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин», князя в «Русалке» Даргомыжского, графа Альмавива в опере Россини «Севилский цирюльник», Альфреда в «Травиате» Верди, юродивого в «Борисе Годунова» Мусоргского и императора Альтоума в опере «Турандот» Пуччини.

Кроме того, в 80-е годы Оконешников пел в популярном вокальном коллективе «Энсиэли». Также артист активно гастролировал по районам Якутии, за что получил звание «Отличник культурного шефства над селом». Помимо этого, Оконешников выступал в Москве, Румынии, Монголии, Швейцарии и Франции.