Путин приветствовал участников международного форума по безопасности

Уфа, 18 июня. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума по безопасности под эгидой Совета безопасности России.

В приветственном обращении, которое зачитал на открытии встречи секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, подчеркивается, что международные встречи высоких представителей доказали свою эффективность в вопросах противодействия глобальным вызовам.

«Дискуссии на столь высоком уровне дают хорошую возможность для обмена наработанным опытом, аналитической и оперативной информацией, для расширения профессиональных контактов», — говорится в поздравлении российского лидера.

Глава России заметил, что повестка форума весьма насыщена, особое внимание будет уделено актуальным вопросам, решение которых требует совместных решений и коллективных действий. В частности, речь идет о противодействии гибридным и террористическим угрозам, о преодолении последствий вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф. Также будут подняты проблемы, касающиеся обеспечения информационной безопасности.

«Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели — созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне», — сказал Путин.

В приветствии участникам международного форума по вопросам безопасности в Уфе лидер РФ также заявил, что создание надежной, гибкой, неделимой и равной системы безопасности является общей целью всех стран мир.

Отметим, международный форум под эгидой СБ России открылся во вторник в Уфе. В рамках мероприятия высокие представители, курирующие вопросы безопасности, намерены обсудить глобальные и региональные проблемы. Мероприятия, посвященные вопросам безопасности, проходят в РФ ежегодно.