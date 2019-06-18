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Путин назвал общую цель всех стран мира

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Путин назвал общую цель всех стран мира

Уфа, 18 июня. Создание надежной, гибкой, неделимой и равной системы безопасности является общей целью всех стран мира, заявил президент России Владимир Путин  в приветствии участникам международного форума по безопасности.

Встреча открылась в Уфе. Обращение главы государства зачитал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В своем приветственном слове Путин также выразил надежду, что мероприятие пройдет содержательно и результативно.

Президент подчеркнул, что вот уже десять лет этот форум обеспечивает диалог по вопросам противодействия глобальным вызовам. В этом году повестка встречи как всегда насыщенная. В частности, речь пойдет о борьбе с гибридными и террористическими угрозами, преодолении последствий вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф и, конечно, будут подняты вопросы обеспечении информационной безопасности.

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Автор: Игорь Федоров
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