Оставшегося без квартиры певца Шуру обвиняют в краже мебели

Москва, 18 июня. Знаменитого поп-исполнителя Шуру (по паспорту – Александра Медведева) обвиняют в краже мебели из квартиры.

Подробности инцидента изданию Daily Storm рассказал продюсер популярного в 90-е годы артиста Павел Депершмидт, напомнив, что певец ранее лишился квартиры, которую приобрел в начале 2000-х.

«Квартира была куплена в новостройке, певец делал ремонт и покупал всю мебель, соответственно, мы все вывезли. Когда новый хозяин въехал в квартиру, он подал заявление в правоохранительные органы, что ему был нанесен материальный ущерб», — пояснил продюсер.

Теперь поп-исполнителю приходится доказывать в полиции, что мебель и предметы интерьера принадлежат именно ему, а также тратить деньги на съем арендованной квартиры.

Как отмечает издание, сам Шура в этой непростой ситуации не теряет оптимизма, и решил продать свои зубы, чтобы хватило на новую квартиру. Об этом певец написали в Instagram.

Позднее оказалось, что это шутка. При переезде артист нашел свои старые зубы и решил повеселить фанатов. Поклонники артиста похвалили его за чувство юмора и пожелали не терять бодрости духа.

Как напоминают «Известия», на днях Александр Медведев рассказал о подготовке к собственным похоронам. Друг уже подарил артисту место на Троекуровском кладбище, а сам исполнитель сейчас продумывает будущий памятник. Певец сообщил, что стал все чаще задумываться о смерти после трагического ухода из жизни Жанны Фриске.