Пекин, 18 июня. Сирия не желает военного столкновения с Турцией, об этом рассказал министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. По его словам, Дамаск не хочет столкновения с турецкой армией.

На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, Муаллем уточнил, что МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией, это является принципиальной позицией Сирийской Арабской Республики. Таким образом он прокомментировал недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара даст ответ в случае нападения на свои наблюдательные посты в сирийском Идлибе.

Напомним, Идлиб попал под контроль боевиков в 2015 году. Впоследствии в Идлиб в рамках соглашений вывозили боевиков антиправительственных группировок из других регионов Сирии — тех, кто отказался пойти на примирение с Дамаском. Начиная с 2017 года террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 начали войну с другим вооруженными группировками в регионе и в настоящее время, по данным Минобороны РФ, контролируют 99% зоны деэскалации. Ситуация в провинции Идлиб уже долго время требует решения, однако на данный момент ни одна сторона не сформировала конкретного плана по возвращению этого региона под контроль Дамаска.

Отчасти промедление объясняется позицией Турции — еще в сентябре прошлого года в ходе переговоров в Сочи президент Реджеп Тайип Эрдоган обязался провести в Идлибе размежевание между «умеренной оппозицией» — «зелеными» антиправительственными формированиями, которые пользуются поддержкой Турции в политической борьбе против Башара Асада, и «черными» исламистами — «Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и другими группировками, которые ориентированы на джихад, принципиально отказываются от примирения с Дамаском и намерены вести борьбу «до победного конца». До сих пор размежевание провести не удалось — более того, «Ан-Нусра», переименовавшись в «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), существенно расширила свою зону влияния.

Другой, ничуть не менее важной проблемой, является то, что Идлиб даже после восьми лет гражданской войны остается густонаселенным регионом — сейчас там проживают 2,5 миллиона человек, и военная операция САА может спровоцировать массовое бегство населения. Этого опасаются в Турции, которая уже приняла более трех миллионов сирийских беженцев, которые стали серьезной нагрузкой для бюджета страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.