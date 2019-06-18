Двухлетнего ребенка сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае

Хабаровск, 18 июня. Двухлетняя девочка в Хабаровском крае случайно упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка доставили в медицинское учреждение. Об этом во вторник сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

По данным регионального ведомства, на перегоне станций Розенгардовка — Лермонтовка машинист грузового состава применил экстренное торможение во избежание наезда на ребенка, пишет Deita.ru.

Отмечается, что сильным потоком воздуха от проходящего поезда с ног сбило двухлетнюю девочку, в результате она упала на железнодорожные пути, получив при этом серьезные травмы, передает телеканал «360».

По данным сотрудников правоохранительных органов, родители ребенка стояли рядом с железной дорогой, однако не приняли мер безопасности.

Девочку доставили в медицинское учреждение Хабаровска.