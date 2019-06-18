Москва, 18 июня. Российский актер театра и кино Алексей Гуськов, ставший известным после роли в сериале «Граница. Таежный роман», рассказал о двух своих семьях и о том, почему его первый брак был обречен.

Актер Гуськов рассказал, почему его первый брак был обречен. По его словам, впервые он женился еще в студенческие годы. Он и его супруга Татьяна были неопытными в отношениях. У пары родилась дочь Наталья. Как уточнил актер в эфире телеканала «Россия-1», они с женой ссорились по всяким мелочам: кто-то любил спать с закрытой форточкой, а кто-то — с открытой.

По слова Гульскова, многие пары распадаются из-за таких ссор. Артист добавил, что после развода теща артиста сделала все, чтобы он постоянно виделся с дочерью, не пересекаясь при этом с бывшей женой. Гуськов назвал ее мудрой женщиной. Сейчас с бывшей женой он в хороших отношениях, они поздравляют друг друга с праздниками.

«У нас растет прекрасная внучка Елизавета, с которой мы стараемся проводить время», — подчеркнул актер.

Кроме того, он указал, что не видит ничего хорошего в ранних браках. Во второй раз Гуськов женился на актрисе Лидии Вележевой он женился в 1988 году. У них двое сыновей и трехлетняя внучка.

Ранее народный артист РФ Алексей Гуськов заявил, что жители западной части Украины всегда испытывали некоторую неприязнь к россиянам.

«Мы никогда не были братскими народами», — отметил Гуськов в интервью.

Актер рассказал о годах, проведенных в Киеве, в частности вспомнив о разговорах с соседями, которые не скрывали своих резких антироссийских настроений.

Гуськов также напомнил, что его не пустили на Украину на похороны матери из-за того, что он открыто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Артист отметил, что не считает, что русские и западные украинцы когда-то были братскими народами.

Гуськов подчеркнул, что произошедшее в 2014 году — это историческая справедливость. Напомним, в 2014 году полуостров Крым воссоединился с Россией. Это произошло на фоне государственного переворота на Украине и после того, как решение о воссоединении с РФ поддержало подавляющее большинство крымчан. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что вступление Крыма в состав России произошло в строгом соответствии с международным правом.