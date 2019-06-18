Эксперты назвали самые дешевые и популярные курорты Турции

Москва, 18 июня. Более половины путевок, приобретенных россиянами летом 2019 года, приходятся на Турцию. Эксперты Travelata.ru назвали самые популярные и дешевые курорты этой страны.

При составлении списка использовались данные об онлайн-продажах турпакетов от ведущих туроператоров. Эксперты выяснили, что Турция является не самым бюджетным направлением. Средняя стоимость тура в эту страну составила 98 тысяч рублей. По России этот показатель в два раза ниже — 49 тысяч рублей. Кроме того, отдых в Турции подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом: в 2018 году средняя стоимость тура составляла 85 тысяч, а в 2017 — 76 тысяч рублей.

Среди курортов Турции самым дорогим оказался Белек: средняя стоимость тура с проживанием для одной семьи здесь составляет 155 тысяч рублей. Экономнее всего можно отдохнуть в Мармарисе: здесь средняя цена путевки — 73 тысячи.

Самыми популярными курортами Турции для пляжного отдыха стали Аланья (средняя стоимость 89 тысяч рублей), Кемер (94 тысячи) и Сиде (109 тысяч). Также в топ-5 вошли Бодрум (средний чек 103 тысячи на семью) и Анталья (118 тысяч).

Стоимость самого дешевого тура, который удалось приобрести россиянину летом 2019 года, составила 9826 рублей. За эти деньги один турист проведет четыре ночи в Мармарисе в отеле категории четыре «звезды» с завтраками и ужинами. Самая дорогая путевка в Турцию обошлась в 579 712 рублей. За эту сумму трое взрослых и ребенок отправятся на 11 ночей в пятизвездочный отель в Кемере, работающий по системе «ультра все включено».

Почти половина забронированных путевок в Турцию приходится на отели категории пять «звезд». В 2019 году этот показатель составил 49%, тогда как в прошлом году такой вариант выбрали 40% отдыхающих. 38% туристов отправятся в четырехзвездочные отели, а 12% — в трехзвездочные. При этом в среднем туристы планируют провести в Турции девять ночей.

Большинство туристов предпочли туры с системой питания «все включено». Доля таких путевок составила 65%. 32% отдыхающих позволили себе систему «ультра все включено». 2% туристов выбрали только завтраки и ужины, а 1% — одни лишь завтраки.

В большинстве случаев россияне летят в Турцию вдвоем: доля таких туров составила 44%. 19% путевок выкупили группы из двоих взрослых и одного ребенка. Еще 9% приходится на компании взрослых путешественников без детей. 7% туристов предпочли ехать в Турцию в одиночестве. Такая же доля приходится на одного взрослого с ребенком и для компании взрослых с детьми. 6% туров забронировали семьи, включающие двух взрослых и двух и более детей. Реже всего в Турцию едет один взрослый с двумя и более детьми — доля таких туров составила всего 1%, сообщает Travelata.ru.

Ранее эксперты составили список самых популярных направлений путешествий среди российских туристов летом и осенью 2019 года. В тройку лидеров вошли Сочи, Симферополь и Анапа.