Самолет Ан-24 выкатился за пределы ВПП в якутском аэропорту

Якутск, 18 июня. Пассажирское судно авиационного перевозчика «Якутия» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в результате неисправности рулевого управления, производится эвакуация лайнера. Об этом во вторник сообщил Федеральному агентству новостей источник в международном аэропорту «Якутск».

Во вторник в Якутске произошла внештатная ситуация, связанная с рейсом компании «Якутия».

По данным воздушной гавани, 18 июня в 07.05 по местному времени у пассажирского лайнера Ан-24 компании «Якутии», следовавшего по маршруту Якутск — Зырянка, на исполнительном старте произошла неисправность рулевого управления, что привело к выкатыванию за пределы ВПП.

«Пилоты утверждают, что рулевое управление заклинило. Но при поверхностном осмотре судна вроде не заметили неисправностей. Сейчас разбираются», — сказал источник ФАН.

На борту самолета находилось семь пассажиров и три члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал, пишет АиФ.

Уточняется, что воздушная гавань «Якутск» заработает в штатном режиме в самое ближайшее время.

Напомним, в начале мая текущего года пассажирский Boeing-737, выполнявший рейс Красноярск — Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления.