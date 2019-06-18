Россия сокращает вложения в госдолг США

Москва, 18 июня. Российская Федерация в апреле текущего года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиардов долларов до 12,136 млрд.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном накануне докладе министерства финансов США. Таким образом наша страна последовательно продолжает политику сокращения вложения в американский государственный долг.

При этом отмечается, что в середине весны на долю долгосрочных облигаций пришлось 5,832 миллиардов (по сравнению с 8,213 млрд в марте), а краткосрочных — 6,304 миллиардов долларов (по сравнению с 5,503 млрд в начале весны).

RT напоминает, что Москва начала сокращать вложения в госдолг США в прошлом году. Так, в апреле 2018-го вложения сократились сразу с 96 миллиардов долларов до почти 49 млрд, и затем в мае – почти до 15 миллиардов.

К слову, лидером в списке крупнейших держателей американского долга является Китай, объем вложений которого составляет 1,13 триллиона долларов, за ним следует Япония с 1,06 триллиона долларов.

Напомним, что в феврале государственный долг Соединенных Штатов Америки, как говорилось в отчете Минфина, достиг максимального исторического уровня, превысив отметку в 22 триллиона долларов.

В период руководства Дональда Трампа госдолг Соединенных Штатов растет наиболее быстрыми темпами. Одной из причин этого стала налоговая реформа, еще одна «бездонная яма», постоянно требующая все возрастающих финансовых вливаний — расходы на армию и вооружения.