Москва, 18 июня. Аналитики изучили данные о продажах билетов на лето 2019 года и нашли самые выгодные предложения. Ими был составлен рейтинг самых дешевых авиабилетов на лето. Среди самых дешевых авиаперелетов билеты во Владикавказ, Ростов-на-Дону, Калугу, Симферополь и Грозный.

В эти города стоимость билета составит от 610 до 900 рублей. Как говорится на сайте Aviasales, аномально бюджетными можно считать перелеты туда и обратно рейсами Москва — Калуга (1284 рублей), из Владикавказа в Ростов-на-Дону (1530 рублей), из Москвы в Псков (1776), из Волгограда в Ростов-на-Дону (1776) из Калуги в Ростов-на-Дону (1776 рублей).

Ранее специалисты назвали самые популярные курорты стран СНГ, где можно отдохнуть летом 2019 года. Рейтинг был составлен на основании анализа посещаемости этих курортов туристами из России, а также развитости инфраструктуры.

Экспертами были названы самые популярные курорты стран СНГ для отдыха летом. Согласно данным компании «Турстат», самыми привлекательными для туристов являются Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль, расположенное в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, а также курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря в Азербайдажане, озеро Севан в Армении.

Как уточнили специалисты, в этих курортах россиян привлекают знание местными русского языка, гостеприимство, невысокие цены, а также вкусная еда.

Ранее были названы самые популярные города Европы для летнего отдыха. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Тиват и Бургас.

Спрос европейское направление у российских туристов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, стабильно высокий. На долю городов Европы приходятся 8,7% всех купленных билетов на летние месяцы, что соответствует показателю прошлого года.

Средняя стоимость билетов также сохранилась примерно на уровне 2018 года. В прошлом году цена авиаперелета в обе стороны составляла 24 тысячи рублей, в этом году этот показатель составил 24,2 тысячи рублей.

Кроме того, тройка самых популярных у россиян городов Европы для летнего отдыха также практически не изменилась. Первое место занимает Тиват, черногорский курорт предпочитают 9,7% россиян, отправляющихся в Европу. Второе место досталось болгарскому Бургасу – 5,8% от купленных авиабилетов в Европу. Замыкает тройку самых популярных европейских направлений Барселона с 3,5% купленных билетов. В прошлом году на третьей строчке располагалась Прага, в этом году столица Чехии оказалась на четвертом месте.

Сообщалось, что поселки Черноморское и Межводное в Крыму, Агой и Дедеркой в Краснодарском крае предлагают самый бюджетный отдых на море для самостоятельных туристов летом 2019 года. С 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе. Кроме того, в список недорогих курортов вошли Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края, а также расположенные в Крыму поселки Новоотрадное, Межводное, Стерегущее и Уютное.