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Назван топ-10 лучших смартфонов 2019 года

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Назван топ-10 лучших смартфонов 2019 года

Москва, 18 июня. Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило топ-10 лучших смартфонов. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте организации.

Отмечается, что новые гаджеты были проверены по 231 параметру. Так, лидерами стали Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

Кроме того, в десятку лучших вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятую и вторую строчки соответственно. «Яблочным» iPhone X. S. Max и iPhone XS достались четвертое и седьмое места.

Назван топ-10 лучших смартфонов 2019 года

Специалисты отдали Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 шестое, девятое и десятое места.

Тщательное внимание в своем исследовании специалисты уделили качеству фото- и видеосъемки, поскольку многие пользователи выбирают новый девайс по этому критерию. Качество фото оценивалось после переноса снимка на компьютер и распечатывания их на одном и том же лазерном принтере.

Также, отмечают в Роскачестве, анализировалось качество прослушивания музыки и звонков, комфорт при использовании и прочность аппаратов.

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Автор: Сергей Петров
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