Крупный пожар вспыхнул на польском военном полигоне во время учений НАТО

Варшава, 18 июня. Крупный пожар в ходе учений НАТО вспыхнул на Дравском полигоне на севере Польши. Площадь возгорания составляет почти 100 гектаров и пока локализовать пожар не удалось.

О ЧП сообщает РИА Новости со ссылкой на местную пожарную службу. С огнем борются почти 30 пожарных бригад из Государственной пожарной службы и Добровольной пожарной охраны. Им помогают военные, уточняет «Утро.ру».

Как уточняет News.ru, в настоящее время на этом полигоне проходят масштабные учения сил НАТО Dragon-19. В них принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.

Отметим, что это уже не первое ЧП во время учений альянса. Сегодня утром стало известно о том, что польский десантный корабль ORP Gniezno повредил днище в Балтийском море в ходе военных маневров НАТО Baltops-2019.

Инцидент произошел 16 июня у берегов Литвы, напоминает «Газета.ру». Установлено, что корабль натолкнулся на подводное препятствие во время операции по высадке десанта. В результате в средней части корпуса образовалась пробоина.

В январе 2017 года американская газета The Wall Street Journal сообщала о трудностях, с которыми в буквальном смысле столкнулась военная техника США при транспортировке в Польшу. Несколько бронемашин врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. В сентябре того же года неудача постигла десять из 37 танков ВС США. ЧП произошло при транспортировке боевых машин по железной дороге из Гданьска. По данному факту возбуждено уголовное дело.