Москва, 17 июня. Эксперты в области отношений рассказали о том, как достичь успеха в приложении для знакомств Tinder. Руководитель сервиса для знакомств VIDA Скотт Вальдез советует относиться более серьезно к выбору снимков.

Были названы главные секреты успеха в Tinder. Как пишет сайт Swipe Life, большинству пользователей нравятся простые четкие снимки хорошего качества. На них не должно быть фильтров, а лицо человека хорошо различимо. Он также советует публиковать на сайте знакомств контрастные фотографии, на которых человек не сливается с фоном.

Консультант в сфере знакомств Майлз Скотт указал на важность текста в профиле пользователя. По его мнению, человеку стоит точнее указать цель своей регистрации в Tinder. Это позволит отсеять тех, кто не подходит ему. В описании профиля можно разместить вопрос к другим пользователям, чтобы им было легче начать разговор.

Ранее эксперты дали советы любителям онлайн-знакомств. Им посоветовали не задерживаться на свидании, которое обмануло их ожидания, и проверять партнеров в социальных сетях. Такие рекомендации интернет-пользователям дала соучредитель элитного сервиса знакомств Berkeley International Мейрид Моллой.

Она отметила, что в последнее время желающие познакомиться все чаще отказываются от онлайн-приложений, поскольку бояться быть обманутыми. По словам Моллой, около 40% ее клиентов за последний год заявили, что им надоели знакомства в Сети.

Как она уточнила, чаще всего клиенты жаловались на то, что свидания проходили не так, как они ожидали. В частности, партнеры приходили на первое свидание с друзьями или родителями.

Чтобы свидание с человеком из Сети прошло гладко, Моллой посоветовала внимательно изучить страницы партнера в соцсетях. Это поможет избежать встречи с мошенниками. Подозрения, по словам эксперта, должно вызвать нежелание партнера публиковать совместные фотографии. Это может говорить о том, что человек ведет двойную жизнь. Кроме того, как считает Моллой, не стоит из законов вежливости задерживаться на свидании, если оставаться на нем не хочется.

Ранее эксперты рассказали, о чем не нужно разговаривать с мужчинами после секса. Они отметили, что решение важных вопросов и обсуждение проблем лучше отложить на потом.