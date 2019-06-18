Россиянам могут разрешить поступать в вузы онлайн

Москва, 18 июня. Россияне могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги — суперсервиса. Об этом заявил заместитель гендиректора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Тер-Степанов отметил, что рабочая группа по госуправлению при АНО рассмотрела проекты, которые «перенесут в онлайн» действия, требующие от людей затрат времени и физических перемещений.

«Среди них — поступление в вуз онлайн. Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать», — цитирует Тер-Степанова РИА Новости.

С помощью портала можно будет собирать документы для поступления в электронном виде, в том числе заявление. Дистанционное прохождение вступительных экзаменов будет возможно при соответствующем дистанционном наблюдении.

С 2021 года в приемной кампании начнут использоваться отдельные компоненты суперсервиса. В 2022 году будет запущен пилотный проект, сообщил телеканал «Царьград».

Перечень из 25 первоочередных суперсервисов утвердил в марте президиум правительства по цифровому развитию. Ожидается, что суперсервисы будут покрывать порядка 95% взаимодействий граждан с государством, отмечает издание.

Ранее Газета.ru сообщила, что в рамках реализации проекта «Цифровая экономика» разработкой дорожной карты по распределенным реестрам займется Новосибирский институт программных систем. Вуз входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Помогать институту будет компания Waves.