Путин увеличил штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу при ЧС

Москва, 18 июня. Максимальный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации увеличен до полумиллиона рублей. Соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля, подписал российский лидер Владимир Путин.

Согласно указу, изменения вносятся статью 8.32 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, наиболее жесткое наказание грозит юридическим лицам.

Должностных лиц за нарушение правил пожарной безопасности будут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, граждан страны — до пяти тысяч рублей, следует из текста документа.

Составлять протокол получили право сотрудники правоохранительных органов, лесная охрана и сотрудники федеральной службы государственного пожарного надзора в лесах, пишет «Парламентская газета».

Закон был принят Государственной думой 30 мая текущего года и ратифицирован Советом Федерации на прошлой неделе.

Ранее пресс-служба Рослесхоза сообщала, что на сегодняшний день в России наиболее сильные лесные пожары бушуют на территории Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Режим чрезвычайной ситуации в регионах не введен.