Эксперты рассказали, есть ли в Москве-реке рыбы-мутанты

Москва, 18 июня. Эксперты рассказали, можно ли в Москве-реке поймать рыб-мутантов, стоит ли употреблять в пищу пойманный улов, а также о качестве воды.

По словам исполнительного директора Федерации рыболовного спорта в России Игоря Чинякова, в общей сложности Москве-реке обитает более 20 видов рыб, которую, правда, употреблять в пищу не стоит.

«Если вам так хочется закидывать удочку, то поймав рыбу, нужно обратно ее выпускать. Сама по себе рыба в Москве-реке – низкосортная, поэтому ценность ее ничтожна для человека. К тому же вылавливая рыбу, мы фактически обедняем реку», — пояснил специалист.

Что касается рыб-мутантов, то их существование вовсе не вымысел, говорит Чиняков. Однако поймать отличающуюся от сородичей рыбину можно где угодно, совсем не обязательно только в Москве-реке, сообщает РИА Новости.

«Конечно нынешняя экологическая ситуация способствует появлению таких мутантов, но не более чем в других уголках нашей страны. В пищу я бы не советовал употреблять такую рыбу, ну и вообще выловленную в черте города рыбу», — констатировал специалист.

По словам профессорв кафедры ихтиологии МГУ Кирилла Кузищина, в появлении рыб-мутантов нет ничего необычного. Мутации в живой природе происходят постоянно, и могут проявляться в результате разных причин.

«Среди любых существ, и рыб в частности, появляются иногда необычные особи с какими-то странными внешними признаками. В принципе, ничего необычного здесь нет», — заявил эксперт.

К слову, недавние исследования качества воды в Москве-реке показали, что за последние десять лет уровень ее загрязнения нефтепродуктами и металлами уменьшился в два раза, а притоки реки перестали характеризоваться «грязными», сообщает RT.