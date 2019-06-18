Росстат назвал самые популярные профессии среди мужчин и женщин в РФ

Москва, 18 июня. Росстат провел исследование и выяснил, какие профессии были наиболее популярными среди мужчин и женщин в Российской Федерации в прошлом году.

По данным организации, больше всего женщин — 4,7 млн — работали продавцами. На втором месте расположились специалисты в области образования — 3,7 млн. Далее по списку, по информации Росстата, идут представители предпринимательства и администрирования — 3,3 млн, работники экономической и административной отрасли — 2,2 млн.

Не особо интересовались представительницы прекрасной половины человечества такими профессиями, как торговец на улицах — 10 тыс., специалист-техник в области информационно-коммуникационных технологий — 31 тыс., передает RT.

Что касается мужчин, то больше всего они работали водителями и операторами подвижного оборудования — 6,6 млн. На втором и третьем месте — рабочие, трудящиеся в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве — 3,8 млн, а также в строительстве — 2,2 млн.

Помимо этого, мужчины нередко работали охранниками — 2,2 млн.

Ранее эксперты назвали страны, где женщины зарабатывают намного меньше мужчин. Отмечалось, что разрыв в оплате за труд одинаковой ценности составляет в мире в среднем 27% в пользу мужчин, в России эта цифра составляет 15%.