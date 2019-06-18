Землетрясение в Китае унесло жизни более 10 человек. События дня. ФАН-ТВ

Цыгане ушли из Чемодановки Табор уходит не в небо. После громкого скандала с дракой и убийством, в котором жители Чемодановки обвинили цыган, кочевая община добровольно покинула село — из соображений безопасности. Куда она отправится теперь, точно не известно, но по данным властей — скорее всего, в Волгоградскую область. СМИ сообщают, что оставлены более сотни жилых домов, в том числе в соседнем селе Лопатки, где, предположительно, сожгли один из домов цыганской семьи. Напомним, что скандал разразился в Чемодановке из-за массовой драки — ее жертвой стал 34-летний мужчина. Жители поселка вышли на митинг, требуя осудить виновных, но следствие еще не закончилось. По данному делу задержаны 15 человек, о причинах конфликта стражи порядка пока не сообщают и призывают не торопиться с выводами.ц

Землетрясение в Китае А вот жителей провинции Сычуань в Китае сегодня ждало другое потрясение — стихийное. По предварительным данным, 11 человек погибли, более сотни пострадали в результате мощного землетрясения магнитудой 6,0. Очевидцы публикуют в соцсетях видео с разрушенными зданиями, дорогами и народными волнениями. В Сычуани звучат сирены тревоги и, к сожалению, угроза еще не миновала: сразу вслед за одним землетрясением прогремело и второе — магнитудой 5,3. Провинцию по-прежнему сотрясают легкие подземные толчки.

США отправят войска на Ближний Войск А США вновь укрепляют позиции на Ближнем Востоке. Временный глава Пентагона Патрик Шанахан объявил о переброске в регион тысячи военных из-за последнего инцидента в Оманском заливе. 13 июня здесь, предположительно, из-за торпедной атаки взорвались и загорелись два нефтяных танкера — Маршалловых островов и Панамы. Власти США и ряд их союзников обвинили в нападении Тегеран, представив в буквальном смысле «мутные доказательства» — видео, на котором якобы иранские военные замечены рядом с кораблями. Но разглядеть на кадрах что-либо внятное практически невозможно. Да и Иран все обвинения категорически отрицает. Впрочем, Штатам, уже направившим в залив ракетный эсминец, этого оказалось вполне достаточно.