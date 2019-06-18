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В МЧС назвали способ борьбы с тополиным пухом

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В МЧС назвали способ борьбы с тополиным пухом

Москва, 18 июня. Тополиный пух необходимо поливать водой и собирать в кучи, поджигать его категорически нельзя, поскольку это может привести к серьезным пожарам. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

В период цветения тополя пух проникает в окна чердаков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна проникает в квартиры, офисы.

Чаще всего на улицах и на приусадебных территориях с ним пытаются бороться при помощи огня, но от таких действий необходимо воздержаться, поскольку тополиный пух, отмечают в ведомстве, легко воспламеняется и быстро горит. В связи с этим существует риск того, что огонь перейдет на деревянные заборы, постройки и даже на жилые дома и транспортные средства.

Помимо этого, источником возгорания может послужить окурок от сигареты или спичка, а также случайная искра в ходе строительных работ.

В МЧС советуют на улице тополиный пух поливать водой и сгребать в кучи, а дома — просто систематически убирать.

Ранее врач-аллерголог рассказал, как защититься от тополиного пуха. По словам медика, необходимо носить на улице очки, а также использовать солевые растворы для увлажнения носовых пазух.

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Автор: Сергей Петров
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