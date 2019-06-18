Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении государственных средств

Каракас, 18 июня. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо участвовал в хищении средств госкомпаний за рубежом, а также ресурсов, которые выделялись в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

По его словам, коррупционные схемы Гуайдо стали известны из его переписки с помощником Роберто Марреро. Его задержали в марте. Гуайдо смог присваивать средства государственных венесуэльских компаний за рубежом с помощью правительств, которые поддерживают оппозиционера, сообщает TeleSur.

Родригес рассказал, что незаконно получаемые средства оппозиция использует для дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась в начале января. Тогда глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом». США и ряд стран Запада признали Гуайдо. Николас Мадуро объявил о попытке государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Он назвал лидера оппозиции «марионеткой США». Россия, Китай, Турция, а также ряд других стран поддержали законно избранного президента. В Москве назвали статус Гуайдо несуществующим, сообщает «Газета.ru».

Отметим, что Штаты оказывают Гуайдо не только финансовую, но и информационную поддержку, публикуя различные низкопробные фейки.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился с главой Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом. Стороны обсуждали сотрудничество между странами по вопросам безопасности.