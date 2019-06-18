Трамп потребовал от NYT раскрыть источники данных о кибератаках на РФ

Вашингтон, 18 июня. Президент США Дональд Трамп потребовал от The New York Times раскрыть источники информации об американских кибератаках на Россию.

С заявлением на тему нынешний хозяин Белого дома выступил, по традиции, в Интернете, опубликовав пост в личном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter. По мнению Трампа, информация, размешенная в СМИ, является «уткой».

«В New York Times история о попытках атак Соединенных Штатов Америки на российскую энергосистему — лживые новости, падшая New York Times это знает», — написал Трамп.

«Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, я не сомневаюсь, являются фальшивыми», — добавил американский президент.

Как напоминает «Газета.ru», на днях американское СМИ сообщило о попытках специальных служб Соединенных Штатов Америки внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергетическую систему.

Кроме того, журналисты NYT предположили, что США таким способом пытаются о чем-то предупредить президента России Владимира Путина. Издание указало на риски, связанные с вероятной эскалацией конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Политолог Андрей Иванов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что если атаки и имели место быть, то они вряд ли были в больших масштабах. Если бы они были серьезными, об этом первыми сообщили бы в России, а не в США, уверен эксперт.