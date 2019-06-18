Украинский посол обвинил немецких политиков в «предательстве»

Берлин, 18 июня. Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве украинского народа» по причине их «пророссийской» позиции. Об этом дипломат заявил в интервью немецкому таблоиду Neue Osnabrucker Zeitung.

Вайль и Швезиг являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. Ранее Вайль раскритиковал антироссийские рестрикции, введенные Европейским союзом, особо подчеркнув, что они не приносят никакой политической пользы.

Что касается Швезиг, то она неоднократно выступала за более плотное взаимодействие с российской стороной. Она обращала внимание на то, что стабильности в Европе и во всем мире можно достичь лишь при условии более активной работы между Москвой, Берлином и Брюсселем.

Такие заявления говорят, по словам украинского посла, о «предательстве» со стороны немецких политиков. Мельник указал, что Вайль и Швезиг являются «пособниками» Кремля, а своими действиями они «разрушают доверие к Германии как к союзнику».

Во вторник, 18 июня, запланирован визит шестого президента Украины Владимира Зеленского в немецкую столицу. По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский обсудят отношения между Киевом и Берлином, реализацию минских соглашений и реформы на Украине.