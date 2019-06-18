Разрушенный боевиками мебельный завод вновь заработал в Алеппо

Дамаск, 18 июня. Завод по производству мебели обеспечил работой 20 человек в сирийском городе Алеппо. Об этом заявил сотрудник предприятия Мохаммед Садды.

Завод был сильно поврежден в результате обстрела боевиками. Но после завершения боевых действий работники предприятия вновь возвели разрушенную стену, установили окна и приступили к работе.

«Когда вернулся сюда и увидел этот ужас, у меня ком в горле встал, а потом хлынули слезы. Я, конечно, не особо надеялся увидеть мастерскую в целости и сохранности, но чтобы настолько», — цитирует Садды РИА Новости.

В настоящее время на предприятии работает 20 человек. Мебель завода пользуется высоким спросом, поэтому у организации есть возможности для расширения штата.

Несмотря на нормализацию ситуации в Алеппо все еще происходят столкновения. Ранее газета «Известия» сообщила, что в результате минометного обстрела одного из населенных пунктов в провинции Алеппо погибли 10 человек.