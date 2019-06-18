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Польский десантный корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море

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Польский десантный корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море

Варшава, 18 июня. Десантный корабль ВМС Польши ORP Gniezno получил повреждение днища в Балтийском море в ходе учений НАТО Baltops-2019. Об этом сообщила местная радиостанция.

Судно получило повреждение 16 июня у литовского побережья. По данным СМИ, ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие во время операции по высадке десанта. В результате инцидента в средней части корпуса образовалась пробоина, через которую внутрь судна стала поступать вода.

Представитель 8-й флотилии береговой обороны Польши заявил, что ситуация на борту ORP Gniezno находится под контролем, десантный корабль исправен и выполняет поставленные задачи. Пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски уточнил, что конструкция корабля приспособлена к подобным ситуациям и может выдержать такие повреждения.

Учения Baltops-2019 (Baltic Operations) проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море. Маневры выполняются у берегов Литвы, Латвии, Польши, Германии, Швеции и Дании. В учениях участвуют контингенты 18 стран НАТО и партнеров альянса. Всего задействовано более 40 самолетов и вертолетов, 44 военных корабля и порядка 12 тысяч военнослужащих.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов ранее призвал НАТО остановить военную активность у российских границ для снижения напряженности. Военно-морской флот (ВМФ) России организовал контроль за начавшимися в Балтийском море учениями НАТО, сообщила RT. На дежурство заступили две корабельные ракетно-ударные группы.

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Автор: Виталий Малясев
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