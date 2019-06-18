Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Опубликовано видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27

1 219
0 Оставить комментарий

Опубликовано видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27

Москва, 18 июня. В Интернете появились кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н ВВС США.

Видео выложено на YouTube-канале отечественного оборонного ведомства, как написано в комментарии к ролику, американские самолеты были замечены у границы России в районе Черного и Балтийского морей.

В министерстве обороны уточнили, что бомбардировщики ВВС США не нарушили границы, а истребители ВКС РФ выполнили перехват в соответствии со всеми международными правилами.

К слову, Соединенные Штаты активизировали полеты различных видов военной авиации у российских границ: помимо бомбардировщиков накануне у границ Калининградской области засекли американских разведчиков, сообщает «Газета.ru».

Опубликовано видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27

Напомним, что на прошлой неделе министерство обороны России опубликовало видео, на кадрах которого показало боевые стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ».

По данным военного ведомства, учения проходили в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов.

Опубликовано видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27

Кроме того, неделей ранее Минобороны обнародовало видео перехвата самолетов-разведчиков НАТО российским истребителем Су-27. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтики. 

Военные самолеты североатлантического альянса были обнаружены российскими средствами воздушного контроля. Как уточнили в оборонном ведомстве, они приближались к госгранице РФ.

infox - new
Автор: Константин Терехов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров