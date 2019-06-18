Опубликовано видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27

Москва, 18 июня. В Интернете появились кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н ВВС США.

Видео выложено на YouTube-канале отечественного оборонного ведомства, как написано в комментарии к ролику, американские самолеты были замечены у границы России в районе Черного и Балтийского морей.

В министерстве обороны уточнили, что бомбардировщики ВВС США не нарушили границы, а истребители ВКС РФ выполнили перехват в соответствии со всеми международными правилами.

К слову, Соединенные Штаты активизировали полеты различных видов военной авиации у российских границ: помимо бомбардировщиков накануне у границ Калининградской области засекли американских разведчиков, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что на прошлой неделе министерство обороны России опубликовало видео, на кадрах которого показало боевые стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ».

По данным военного ведомства, учения проходили в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов.

Кроме того, неделей ранее Минобороны обнародовало видео перехвата самолетов-разведчиков НАТО российским истребителем Су-27. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтики.

Военные самолеты североатлантического альянса были обнаружены российскими средствами воздушного контроля. Как уточнили в оборонном ведомстве, они приближались к госгранице РФ.