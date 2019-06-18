Трамп заявил о начале депортации нелегальных мигрантов из США

Вашингтон, 18 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграционная и таможенная полиция начнет депортацию миллионов нелегальных иммигрантов на следующей неделе.

«Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также рассказал, что власти Гватемалы положительно отнеслись к подписанию соглашения о предоставлении убежища мигрантам.

Трамп призвал демократов поддержать иммиграционную реформу. Американский лидер убежден, что если она будет принята, то пограничный кризис можно будет завершить в ближайшее время.

Ранее Мехико и Вашингтон пришли к соглашению, по которому 50 тысяч мигрантов, рассчитывающих на получение американского убежища, будут ожидать рассмотрение документов властями США, находясь на территории Мексики. Соглашение между США и Мексикой было подписано 7 июня. Власти латиноамериканской страны примут меры для пресечения нелегальной миграции. Они разместят на южной границе подразделения Национальной гвардии.

Как сообщает «Газета.ru», президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что власти страны будут выделять мигрантам гуманитарную помощь. Они смогут получить работу, а также возможность для улучшения образования, пока будут ожидать решения властей США.

Напомним, что Дональд Трамп планирует построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. На ее возведение уже выделен млрд долларов.

Политолог Константин Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей считает, что американский президент продолжит следовать предвыборным обещаниям, в том числе в сфере иммиграционной политики, чтобы «закинуть удочку на предстоящую избирательную кампанию в 2020 году».