Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году

Москва, 18 июня. Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.

Опрос проводился на протяжении более чем трех недель во второй половине мая – первой половине июня, в нем приняли участие 600 родителей выпускников средних школ, проживающих более чем в 150 населенных пунктах, сообщает РИА Новости.

Как оказалось, абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения, чаще всего выбирают профессии программиста или IT-специалиста (17%), врача (16%) и инженера (10%), а также юриста (9%) и учителя (6%).

Среди молодых людей и девушек, поступающих в колледжи, наиболее популярными стали направления подготовки программистов или IT-специалистов (17%), медработников (11%), повара или кондитера (7%), а также дизайнера и бухгалтера (по 6%).

Как напоминает «Газета.ru», согласно опубликованному в конце мая исследованию российского статистического ведомства, в стране не хватает специалистов в сфере здравоохранения.

Так, к концу прошлого года дефицит врачей высокой квалификации составлял около 60 тысяч человек. Также нехватка профессионалов была выявлена в сфере образования — 32 тысячи человек.

Кроме того, стало известно, что продавец-кассир, повар и педагог возглавили список самых востребованных профессий в России. Такие данные приводятся по итогам опроса ВНИИ труда для «Справочника профессий» министерства труда и социальной защиты.