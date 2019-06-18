В Минприроды РФ назвали период выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Москва, 18 июня. Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте выпустят на волю в летне-осенний сезон в Охотское море. Об этом заявили в Минприроде РФ.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил письмо главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. В нем он просил назвать конкретные сроки выпуска животных в естественную среду обитания, ориентируясь на мнение ученых. Он также попросил установить на млекопитающих GPS-трекеры, чтобы отслеживать их передвижение, сообщают РИА Новости.

В Минприроде заявили, что ученые считают летне-осенний сезон оптимальным периодом выпуска млекопитающих, а Охотское море — оптимальным местом.

Напомним, что осенью 2018 год активисты Greenpeace заявили о планах незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Большая часть млекопитающих содержится в бухте Средняя.

Позже Фрунзенский районных суд Владивостока оштрафовал компанию «Океанариум ДВ» на 56, 4 млн рублей за нарушение правил рыболовства из-за отлова касаток. Кроме того, штраф был наложен на компанию ООО «Белый кит». Он составил 28,173 млн рублей, сообщает «Газета.ru».

Директор ООО «Афалина» Алексей Решетов в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что млекопитающих выловили по заказу иностранных океанариумов. Он утверждает, что контракты на поставку животных за рубеж были предоставлены в госорганы на стадии утверждения работ.