Наказание за домогательства могут ввести в России

Москва, 18 июня. Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект, согласно которому наказание за домогательства должны быть приравнены к санкции за изнасилование.

«Я готовлю проект закона, который подразумевает уголовное наказание за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера», — цитирует парламентария РИА Новости.

Домогательства будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести. В зависимости от наступивших последствий за подобные действия предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы.

Депутат отметил, что люди должны чувствовать себя защищенными законом. По его мнению, это повышает доверие к власти и улучшает климат в обществе.

Бальбек считает, что реальный уголовный срок за харассмент приведет в чувство людей с пониженной социальной ответственностью, либо станет адекватным наказанием за преступление.