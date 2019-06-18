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Россия

Наказание за домогательства могут ввести в России

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Наказание за домогательства могут ввести в России

Москва, 18 июня. Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект, согласно которому наказание за домогательства должны быть приравнены к санкции за изнасилование.

«Я готовлю проект закона, который подразумевает уголовное наказание за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера», — цитирует парламентария РИА Новости.

Домогательства будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести. В зависимости от наступивших последствий за подобные действия предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы.

Депутат отметил, что люди должны чувствовать себя защищенными законом. По его мнению, это повышает доверие к власти и улучшает климат в обществе.

Бальбек считает, что реальный уголовный срок за харассмент приведет в чувство людей с пониженной социальной ответственностью, либо станет адекватным наказанием за преступление.

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Автор: Виктор Мальцев
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