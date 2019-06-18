Зеленский рассказал о вере украинских властей в минский процесс

Берлин, 18 июня. Руководство Украины верит в Минские договоренности и надеется, что с их помощью будет урегулирован конфликт на востоке страны. Об этом в опубликованном во вторник интервью газете Bild заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«До настоящего момента мы доверяем минскому процессу. Мы надеемся, что он предлагает решение», — рассказал президент Украины.

По словам Зеленского, процесс был запушен «по-новому» для ведения переговоров об освобождении пленных и достижении перемирия. Глава государства отметил, что ждать еще пять лет невозможно, так как украинцы гибнут каждый день.

По словам Зеленского, руководство Украины будет принимать во внимание любую возможность вести переговоры, в том числе в нормандском и в «каком-либо другом» формате. Своей целью президент назвал установление мира на Украине дипломатическим путем. Зеленский заверил, что украинские власти сделают все, чтобы «положить конец страданиям» народа как можно скорее.

«Мы должны дать шанс дипломатам возобновить переговоры в то время, когда будет молчать оружие. Я надеюсь, что в Москве услышат этот сигнал», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее президент Украины заявлял о неготовности пойти на прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщает Газета.ru. В то же время Зеленский отмечал, что Киев готов действовать в Минском формате и прекратить огонь в Донбассе.

Новый президент Украины во вторник в первый раз посетит Берлин в качестве главы государства. Зеленский проведет переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель.