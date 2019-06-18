Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не заключила ни одного контракта

Париж, 18 июня. В первый день работы международного аэрокосмического салона Ле-Бурже компания Boeing не получила ни одного нового заказа на самолеты своего производства.

Как сообщает ТАСС, в руководстве авиационного концерна готовились к самым худшим вариантам развития событий – что число заказов может снизиться, однако реальность превзошла все прогнозы.

При этом, как отмечает телеканал CNBC, конкурент Boeing – компания Airbus в течение первых суток работы авиасалона Ле-Бурже подписала более 120 контрактов на поставку новых лайнеров и переоснащение тех, которые уже эксплуатируются.

По словам руководителя американского авиационного концерна Денниса Меленберга, главная цель компании сейчас – убедить потенциальных покупателей в том, что Boeing работает над тем, чтобы самолетам 737 MAX дали «добро» на полеты.

«Мы вернемся в небо, когда это будет безопасно, это для нас — самое главное», — констатировал Меленберг.

Как напоминает «Газета.ru», эксплуатация Boeing-737 была приостановлена после двух авиационных катастроф с участием этой модели самолетов в течение полугода – в октябре 2018 года и марте текущего.

В конце октября при катастрофе самолета компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек, а 10 марта в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек.

Сразу после этого многие государства, включая Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки, а также страны Европейского союза, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию воздушных судов этой серии.