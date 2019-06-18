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Директора Фонда кино избили в Москве

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Директора Фонда кино избили в Москве

Москва, 18 июня. Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов сообщил о нападении неизвестных.

Инцидент произошел около его дома. Злоумышленники сняли нападение на камеру смартфона, а затем скрылись. Тельнов рассказал, что нападающие не преследовали цели его ограбить. Как сообщает «Пятый канал», продюсер планирует написать заявление в полицию.

Вячеслав Тельнов возглавлял «Ленфильм», а также профильный департамент министерства культуры. На должность исполнительного директора его назначили осенью 2018 года, сообщают «Аргументы и факты».

Ранее во время прямого эфира помощница народного артиста России Армена Джигарханяна Элина Мазур избила экс-супругу артиста Виталину Цымбалюк-Романовскую. Инцидент произошел на телеканале НТВ.

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Автор: Борис Николаев
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