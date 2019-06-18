Путин разрешил россиянам оформлять в собственность излишки используемой земли

Москва, 18 июня. Россияне смогут оформить излишки используемой земли, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Поправки упрощают проведение комплексных кадастровых работ. Так, если при выполнении кадастровых работ выясняется, что используемая площадь меньше того, что занесено в документы, гражданин сможет оформить эту часть земли.

Также в законе прописан регламент кадастровых работ для различных объектов, таких как скверы, улицы, леса, линейные объекты, садоводческие и огороднические хозяйства и другие.

Законопроект был разработан в Минэкономразвитии, специалисты которого проанализировали кадастровые работы за 2017-2018 год на территории 16 регионов.