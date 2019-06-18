Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин разрешил россиянам оформлять в собственность излишки используемой земли

369
0 Оставить комментарий

Путин разрешил россиянам оформлять в собственность излишки используемой земли

Москва, 18 июня. Россияне смогут оформить излишки используемой земли, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Поправки упрощают проведение комплексных кадастровых работ. Так, если при выполнении кадастровых работ выясняется, что используемая площадь меньше того, что занесено в документы, гражданин сможет оформить эту часть земли.

Также в законе прописан регламент кадастровых работ для различных объектов, таких как скверы, улицы, леса, линейные объекты, садоводческие и огороднические хозяйства и другие.

Законопроект был разработан в Минэкономразвитии, специалисты которого проанализировали кадастровые работы за 2017-2018 год на территории 16 регионов.

infox - new
Автор: Борис Николаев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров