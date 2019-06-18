Зеленский призвал ужесточить санкции против России

Киев, 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев, в случае необходимости, может расширить санкции против Москвы.

Размышлениями на тему глава соседнего государства поделился в расширенном интервью для немецкого издания Bild, назвав ограничения «дипломатическим средством для достижения конкретных результатов», сообщает ТАСС.

«Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», — считает Владимир Зеленский.

Президент Украины назвал ограничения единственным средством давления на Россию, забыв, правда, что Москва никогда не являлась и не является стороной конфликта на территории украинского государства.

«Санкции — дипломатический инструмент для достижения результата. Под этим я понимаю перемирие и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины», — добавил Зеленский.

«Если этот инструмент не будет работать, то нужно расширить механизм санкций», — констатировал президент Украины.

При этом в том же интервью немецкой газете Владимир Зеленский затронул тему минских соглашений, пояснив, что Киев верит, что они позволят урегулировать конфликт в Донбассе.

Как пишет «Газета.ru», сегодня Владимир Зеленский впервые посетит Берлин в качестве президента Украины. В программе визита — переговоры с президентом Германией Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с канцлером Ангелой Меркель.