В США призвали Зеленского добиться освобождения Вышинского

Вашингтон, 18 июня. Неправительственный Комитет защиты журналистов из США обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой добиться освобождения из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Письмо на имя главы государства подписал руководитель комитета Джоэл Саймон.

Авторы обращения просят президента Украины сделать свободу прессы приоритетом. Помимо освобождения Вышинского, комитет просит Зеленского добиваться свободы для задержанного в России Романа Сущенко и задержанного в ДНР блогера Станислава Асеева.

В письме Саймон напомнил, что руководителя РИА Новости Украина обвиняют в государственной измене. Ему грозит длительный срок.

«Мы призываем ваше правительство выполнить свои международные обязательства по поддержке свободы прессы и защитить права всех журналистов, вне зависимости от их политической принадлежности и редакционной позиции, немедленно и без условий освободив Вышинского», — цитирует Саймона РИА Новости.

Вышинского задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве 15 мая прошлого года. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке народных республик Донбасса. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. В последний раз срок содержания под стражей был продлен до 22 июля текущего года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение суда «демократией в действии», сообщает Газета.ru. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает обвинения против Вышинского «абсурдными».