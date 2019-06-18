Бутина преподает заключенным в тюрьме США четыре дисциплины

Москва, 18 июня. Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина преподает заключенным в тюрьме четыре предмета: английский язык, математику, обществоведение и теорию вероятности.

«Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией», — заявил журналистам «Известий» отец россиянки Валерий Бутин.

Он подчеркнул, что россиянка получает за эту работу «маленькое финансовое вознаграждение», а преподавание согласовано с администрацией тюрьмы. Валерий Бутин выразил надежду, что его дочь могут досрочно выпустить из тюрьмы 5 ноября. Он подчеркнул, что защита не рассчитывает на раннее освобождение.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с властями США о переводе в Россию Марии Бутиной могут начаться в ближайшее время. По ее словам, адвокат россиянки называет ее условия содержания в тюрьме более-менее удовлетворительными.

Напомним, Марию Бутину задержали в 2018 году. Американские власти обвинили ее в сговоре «с целью незаконной работы иностранным агентом». Обвинения против россиянки постоянно корректировались, но следствие основывалось на том, что Бутина якобы пыталась «нелегально добыть для России информацию», сообщает «Газета.ru».

Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В МИД РФ заявили, что суд в США выполнял политический заказ, а обвинения против россиянки были сфабрикованы.

Ранее британский журналист издания The Spectator Майкл Трейси назвал дело россиянки Марии Бутиной провалом американских СМИ. Он подчеркнул, что обвинения против нее являются ложными, а ситуация в которой она побывала — отвратительна. Журналист напомнил, что Бутина не скрывала, что контактирует с должностными лицами США, поэтому ее нельзя обвинять в шпионаже.