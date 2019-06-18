Тимошенко рассказала, когда ГТС Украины сможет конкурировать с Россией

Киев, 18 июня. Газотранспортная система Украины сможет составить конкуренцию России по транзиту газа в Европу через три года, при условии сотрудничества с инвесторами. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, чтобы сократить отставание от России необходимо проводить масштабную работу над добычей. Тимошенко подчеркнула, что на Украине разработаны уникальные скоростные технологии бурения.

«Если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему», — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

Также Тимошенко считает, что необходимо задействовать Одесский и Николаевский порты для строительства терминалов сжиженного природного газа. Она заявила, что эти терминалы ранее не строились, вопреки национальным интересам страны.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о росте цен на газ на Украине за пять лет на тысячу процентов для потребителей. Политик заявил, что в этом виноват пятый президент Украины Петр Порошенко, по поручению которого была создана Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090%. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740%», — рассказал Медведчук.

Он подчеркнул, что не считает законными действия этой комиссии.

Напомним, что украинские власти были вынуждены увеличить цены на газ из-за соглашения с МВФ, которое предусматривало увеличение тарифов для населения. В октябре тарифы выросли на 23,5 %, сообщает «Газета.ru».