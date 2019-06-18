США дополнительно перебросят на Ближний Восток тысячу военных

Вашингтон, 18 июня. США перебросят на Ближний Восток дополнительно тысячу военных из-за атак на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

По словам Шанахана, эти действия Вашингтона не направлены на конфронтацию с Ираном, но соответствуют интересам безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

«Недавние иранские атаки подтверждают ранее полученные нами данные, что иранские силы и их доверенные лица угрожают персоналу и интересам Соединенных Штатов по всему региону», — говорится в заявлении.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении на нефтяные танкеры Kokuka Courageous и Front Altair в Оманском заливе. По одной из версий, суда были атакованы торпедами, после чего на танкерах произошли взрывы и пожары. Официального подтверждения этой информации нет.

Все члены экипажей Kokuka Courageous и Front Altair были эвакуированы на территорию Ирана. На борту второго судна находились 11 россиян, пострадавших среди российских граждан нет.

США обвинили в атаках Иран, но не представили доказательств причастности Тегерана к инцидентам. Иранская сторона называет обвинения безосновательными. МИД России призвали провести расследование инцидентов и не делать скоропалительных выводов.

Между тем, США могут планировать нанесение ограниченного удара по объектам в Иране, сообщила Газета.ru. Целью атаки может стать один из объектов иранской ядерной программы. По данным издания, президент США Дональд Трамп пока не поддержал эту инициативу.