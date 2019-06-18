Антонов рассказал, как улучшить отношения между Россией и США

Вашингтон, 18 июня. Выправить российско-американские отношения поможет совместная работа по Афганистану, КНДР и Сирии. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил, выступая в понедельник на площадке World Affairs Council в центре Сиэтла.

«Регулярные контакты лидеров России и США не только полезны, но и абсолютно необходимы для определения дальнейшего вектора российско-американских отношений и укрепления международной безопасности», — рассказал Антонов.

По словам дипломата, для «выправления» отношений между странами потребуются терпение, настойчивость, изобретательность и политическая воля. Посол выразил надежду на то, что обе стороны не останутся «заложниками предубеждений друг друга». Антонов также напомнил, что все живут под «одной мировой крышей» и российско-американские отношения ухудшаться бесконечно не могут.

По словам дипломата, миру требуется укрепление стратегической стабильности, а она зависит от диалога России и США.

«Необходимо отходить от конфронтации, искать пути примирения. Пытаться выстроить равноправные, взаимовыгодные отношения», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Антонова, первоочередной задачей является восстановление разрушенных каналов общения. Отправной точкой для улучшения двусторонних отношений он назвал совместную работу по денуклеаризации Корейского полуострова, проблематике Афганистана и ситуации в Сирии. В качестве положительного примера дипломат привел механизм деконфликтинга в Сирийской Арабской Республике.

Между тем, российско-американские отношения пока носят напряженный характер. Ранее Газета.ru сообщила, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможной кибервойне США против РФ.