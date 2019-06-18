США представили новые «доказательства атаки» Ирана на танкеры в Оманском заливе

Вашингтон, 18 июня. Власти США обнародовали новые фотографии, якобы связанные со взрывами танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе.

Как пишет РИА Новости, документ американских военных содержит цветные вертолетные снимки. Утверждается, что на них изображено, как иранские военные снимают взрывное устройство с борта танкера. Еще на одном снимке изображен белый катер с пулеметной турелью. На нем нет опознавательных знаков. На борту находятся десять человек в темно-зеленой униформе, на большей части надеты спасательные жилеты. Американские власти заявляют, что на снимках изображен катер Корпуса стражей Исламской революции.

Еще на одном снимке запечатлено место крепления «взрывного устройства». Американские военные считают, что два небольших отверстия, расположенных диаметрально якобы являются следами от шурупов.

Напомним, в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По данным иранских СМИ, пожар и взрывы на суднах произошли после торпедной атаки. Власти не подтвердили эту информацию, сообщает «Газета.ru».

После инцидента президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Такое же заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео. Он сослался на данные разведки США, сообщают «Известия».

Отметим, что Штаты не представили никаких конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения властей США являются безосновательными.

В МИД РФ призвали не делать скоропалительные выводы об инциденте в Оманском заливе. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что необходимо спокойно разобраться в ситуации, сообщает RT.

Позже сенатор Франц Клинцевич заявил, что «доказательства» вины Ирана в инциденте с танкерами сфабрикованы «от начала и до конца». Он подчеркнул, что в Тегеране никогда не будут делать того, что сможет навредить иранскому государству.